Entenda como funciona o stopover da Gol, que permite prolongar conexão em SP

O governo de São Paulo e a Gol anunciaram neste mês o serviço de stopover. Passageiros que tiverem voos domésticos ou internacionais com escala nos aeroportos de Congonhas, Guarulhos ou Viracopos, em Campinas, poderão ficar na cidade como uma parada intermediária de sua viagem, por até duas noites e sem custo adicional.

Confira o infográfico do Governo do Estado de SP que explica o funcionamento do stopover:

Divulgação/Governo do Estado de SP

Segundo a Gol, para o próximo ano, o serviço também será estendido aos parceiros comerciais, incluindo Air France e KLM. O governo disse ainda que outras dez companhias estão trabalhando para oferecer o serviço.

A ação faz parte de um pacote de medidas do governo, que incluiu a redução do ICMS sobre o querosene de aviação, para incentivar o turismo no estado.