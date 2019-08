Sexta-feira é dia de deixar o carro em casa

Nesta sexta-feira, a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (SMT) de São Paulo implanta a Sexta sem Carro, projeto que visa estimular o uso de transporte coletivo e o debate sobre o uso de veículos na cidade.

Durante o dia, algumas vias do Centro Histórico estarão fechadas para o trânsito de carros e motos até as 18h. Neste período, somente ônibus, táxis, vans escolares e bicicletas podem circular nas seguintes vias: Largo Pátio do Colégio, Rua Boa Vista, Ladeira Porto Geral, Largo de São Bento, Rua Líbero Badaró (entre Largo de São Bento e Rua Dr. Falcão Filho), Viaduto do Chá e em um trecho da Rua Florêncio de Abreu (entre Ladeira da Constituição e Rua Boa Vista).

Bloqueios Operacionais

• Praça da Sé x Rua Venceslau Brás;

• Praça da Sé x Rua Floriano Peixoto;

• Rua Cel. Xavier de Toledo x Viaduto do Chá;

• Rua Florêncio de Abreu x Ladeira da Constituição.

Alternativas

• Sentido Praça Ramos de Azevedo: Rua Senador Feijó, Rua Cristóvão Colombo, Rua Riachuelo, Túnel Papa João Paulo II, Avenida Prestes Maia, Avenida Senador Queirós, Avenida Ipiranga, Avenida São Luís, Rua Coronel Xavier de Toledo e Praça Ramos de Azevedo.

• Sentido Praça da Sé: Rua Conselheiro Crispiniano, Avenida São João, Avenida Ipiranga, Avenida São Luís, Viaduto Nove de Julho, Viaduto Jacareí, Rua Maria Paula, Viaduto Dona Paulina, Praça Dr. João Mendes, Rua Anita Garibaldi, Rua Roberto Simonsen, Rua Venceslau Brás e Praça da Sé.