Mulher invade clínica de botox e rouba produtos antienvelhecimento; assista

Em gravações de câmera recolhidas pelas autoridades e divulgadas pela emissora local KHOU, a mulher aparece em frente ao local tentando abrir a porta com as mãos.

As filmagens mostram que ela pega uma serra, com a qual perfura o vidro e entra no estabelecimento.

A polícia texana alega que a mulher roubou uma quantidade não revelada de produtos da clínica antes de ir embora.

Veja vídeo: