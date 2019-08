Licenciamento: acaba nesta sexta prazo para carros placa final 5 e 6

Acaba nesta sexta-feira (dia 30) o prazo para proprietários de carros com placas final 5 e 6 efetuarem o pagamento do licenciamento anual obrigatório.

A taxa é única para todos os veículos: R$ 90,20. Para quitar, basta dirigir-se a qualquer agência bancária com o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) e fazer o pagamento no caixa, no terminal eletrônico ou pelo Internet Banking.

Após o pagamento, é necessário retirar o documento. O contribuinte pode escolher entre retirar no Detran.SP ou nos postos do Poupatempo gratuitamente ou pagar uma taxa de R$ 11 e receber pelo correio em até 7 dias.

O motorista flagrado com o carro sem licenciamento pode ser multado em R$ 293,47, levar sete pontos na carteira de habilitação e ter seu carro apreendido e levado para o pátio do Detran.SP.

Confira o cronograma anual do licenciamento: