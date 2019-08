Feira neste sábado reúne universidades dos EUA para ajudar futuros intercambistas

O Intercontinental Hotel, no Jardins, recebe no sábado (31) a Feira EducationUSA. O evento traz representantes de universidades americanas para divulgar aos brasileiros os mais variados programas acadêmicos de curta, média ou longa duração em nível de graduação, mestrado e doutorados, além de cursos de inglês.

Visitantes poderão ainda obter informações precisas e detalhadas sobre os processos e requisitos de admissão, custos e opções de financiamento e bolsas de estudos, recebendo orientação e esclarecendo dúvidas diretamente com esses representantes que são os responsáveis pela admissão de alunos internacionais nas instituições presentes na feira. Haverá também palestras sobre o sistema educacional norte-americano, os processos de admissão à graduação e à pós-graduação, auxílio financeiro, exames exigidos, e os procedimentos de como obter o visto de estudante.

A EducationUSA é a rede oficial de informações sobre estudo nos Estados Unidos, afiliada ao Departamento do Estado Americano. Esta é a 16ª edição da feira, que será aberta para todos e espera receber 2 mil pessoas.

Na ocasião, os interessados em trilhar uma carreira acadêmica nos Estados Unidos terão a oportunidade de conhecer opções de cursos de graduação, pós- graduação, mestrado, doutorado, cursos de curta duração ou de inglês. “Lá as pessoas poderão tirar dúvidas diretamente com os representantes de cada universidade sobre a admissão com palestras e informações detalhadas dos processos e critérios”, explica Mariana Panero, coordenadora do evento.

As inscrições podem ser feitas no local, ou antecipadamente pela internet, através do link.

SERVIÇO

Feira EducationUSA – São Paulo

Data: 31 de agosto de 2019

Horário: 14h às 17h

Local: Intercontinental Hotel – Alameda Santos, 1123 – Jardins – São Paulo