Dupla Sena: veja os números sorteados nesta quinta-feira

O concurso 1980 da Dupla Sena vai pagar nesta quinta-feira (dia 29) um prêmio de R$ 3 milhões ao apostador que acertar as seis dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Dupla Sena nesta quinta-feira são:

1º Sorteio

04, 10, 18, 22, 37, 46

2º Sorteio

01, 08, 13, 21, 45, 48

Não houve ganhadores no primeiro ou segundo sorteio na última terça, mas 11 apostadores fizeram a quina no primeiro sorteio e 16 no segundo. Eles ganharam, respectivamente, R$ 4.957,55 e R$ 3.067,49.

