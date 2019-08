Doria anuncia que fábrica da Volkswagen no ABC receberá investimento de R$ 2,4 bilhões

A Volkswagen fará um investimento de R$ 2,4 bilhões na fábrica da empresa localizada em São Bernardo do Campo, na região do ABC em São Paulo. O comunicado foi feito nesta quinta-feira (29) na sede da marca em Wolfsburg, na Alemanha.

De acordo com uma nota publicada pelo Governo de São Paulo, o governador João Doria estava presente no local junto com o presidente da Volkswagen na América Latina, Pablo Di Si, e do chefe global de operações da empresa, Ralf Brandstätter. "Esse é um anúncio muito importante para a economia paulista", ressaltou Doria.

São esperados que surjam cerca de 1,5 mil empregos, diretos e indiretos, com o investimento sendo 100 deles voltados apenas para engenheiros. O governador também espera trazer o modelo do sistema de formação profissional alemão para o Brasil, que é aplicado na Volkswagen.