Cemitérios municipais devem ser privatizados em São Paulo

O prefeito Bruno Covas deve sancionar o projeto que concede à iniciativa privada a administração dos cemitérios municipais de São Paulo.

Ao ser questionado sobre a proposta aprovada na noite de quarta-feira (28) na Câmara Municipal, ele disse que só precisa revisar a redação final. “A princípio, não há nenhum motivo para se vetar”, declarou o tucano.

O projeto assegura gratuidade dos serviços para quem provar que não tem condições financeiras de arcar com as despesas. As concessionárias poderão criar padrões diferentes para o sepultamento, dependendo do valor pago.

Os atuais funcionários serão absorvidos pelas empresas ou realocados para outras funções na administração municipal.

A concessão dos cemitérios, do Crematório Vila Alpina e do Serviço Funerário foi lançada em 2017 pelo então prefeito João Doria.