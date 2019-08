Carreata de guinchos bloqueia marginais Tietê e Pinheiros em São Paulo

Na manhã desta quinta-feira (29), uma carreata de guinchos ocupou parcialmente a marginal do rio Pinheiros, sentido Castello Branco, na altura da ponte Engenheiro Ary Torres. Em protesto contra a morte de um colega, o grupo segue nesta tarde em direção à ponte do Piqueri, na marginal do Tietê.

Às 13h30, os guincheiros já estavam na pista local da Tietê, sentido Ayrton Senna, na altura da ponte Atílio Fontana. Cerca de 30 minutos depois, eles haviam chegado perto do Tietê Plaza Shopping, ainda na pista local, sentido Castello Branco.

As vias foram bloqueadas parcialmente. O ato foi acompanhado pela CET (Companhia de Engenharia de Tráfico) e pela PM (Polícia Militar).

Há outros focos da manifestação pela cidade.