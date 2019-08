Brigitte Macron agradece apoio de brasileiros após insulto de Bolsonaro

A primeira-dama da França, Brigitte Macron, agradeceu nesta quinta-feira (29) todas as mensagens que demonstraram o apoio de brasileiros, depois de ser alvo das farpas trocadas entre os presidentes Jair Bolsonaro e Emmanuel Macron. "Eu quero simplesmente dizer duas palavras aos brasileiros e às brasileiras. Duas palavras em português, espero que me entendam: Muito obrigada", afirmou Brigitte ao comentar a polêmica pela primeira vez.

Nos últimos dias, a primeira-dama francesa recebeu diversas mensagens de brasileiros pelas redes sociais. A hashtag #DesculpaBrigitte foi uma das mais compartilhadas no Twitter e ganhou destaque na imprensa do país europeu. A demonstração de apoio ocorreu após um usuário do Facebook postar no último sábado (24) a foto de Bolsonaro com a primeira-dama Michelle, de 37 anos.

Na imagem, foi feita uma montagem com Macron e Brigitte, que tem 66 anos de idade. A postagem diz: "entende agora por que Macron persegue Bolsonaro?". O próprio presidente reagiu comentando "Não humilha, cara kkkkkk", ao internauta. A resposta, porém, viralizou e foi repercutida na imprensa francesa, que fez duras críticas contra Bolsonaro e sua atitude sexista. Apesar de excluir a resposta, o presidente brasileiro manteve o comentário do seguidor.

Na última terça-feira (27), Bolsonaro chegou a afirmar que não ofendeu a primeira-dama francesa. Macron, por sua vez, classificou "os ataques" como "desrespeitosos". "É uma coisa triste para o Brasil. As mulheres brasileiras devem estar tristes, tenho certeza que sentem vergonha", afirmou. Os dois líderes têm trocado farpas desde a semana passada, quando Macron criticou as queimadas na Amazônia.