Beija-flor de cédula extinta volta em moeda comemorativa

Foi lançada ontem pelo Banco Central, em Brasília, a moeda comemorativa dos 25 anos da implantação do real no Brasil. A nova moeda homenageia a antiga cédula de R$ 1, lançada em 1994, com desenho de beija-flor, que já não circula mais.

Assim como as demais moedas de R$ 1, esta também é de aço inoxidável (núcleo) e aço carbono revestido em bronze (anel). Do outro lado da moeda, há o padrão normal de R$ 1.

De acordo com informações do Banco Central, serão cunhadas 25 milhões de moedas, que entrarão em circulação por intermédio da rede bancária. A produção da moeda comemorativa está incluída no contrato de fornecimento anual de moedas de 2019, e, por isso, não haverá custo adicional.