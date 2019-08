Ambulância capota e colide com outro veículo na zona sul de São Paulo

Na madrugada desta quinta-feira (29), uma ambulância capotou após colisão com outro veículo no cruzamento da avenida Jornalista Roberto Marinho com a rua Vicente Leporace, no bairro Campo Belo, zona sul de São Paulo.

A ambulância levava um paciente no momento em que colidiu. As outras quatro pessoas que estavam dentro da viatura ficaram levemente feridas. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, todas foram encaminhadas a um hospital.

Não há informações sobre a causa do acidente. O motorista do carro pode ter fugido após a colisão.

A avenida Roberto Marinho foi totalmente bloqueada no sentido Jabaquara até as 7h. As faixas já foram liberadas.