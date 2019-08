Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, é internado em Brasília

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, está internado num hospital em Brasília.

Ele sofreu um mal-estar na madrugada desta quarta-feira (28).

Já na manhã desta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) foi questionado por jornalistas se o ministro tinha sofrido um enfarte, como está sendo cogitado.

Sem dar detalhes, o presidente afirmou apenas que “ele é muito jovem pra isso”.

Salles está no centro da crise que se instalou com as queimadas na Amazônia nas últimas semanas.