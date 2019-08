Quina milionária paga nesta quarta R$ 19 milhões; veja resultado

Mais uma vez, a Quina está com o prêmio acumulado e agora o sortudo que conseguir cravar as 5 dezenas sorteadas vai levar para casa um prêmio digno de Mega-Sena. São nada menos do que R$ 19 milhões em jogo!

Os números sorteados para a Quina nesta quarta-feira são:

16, 30, 54, 61, 67

No sorteio desta terça, ninguém fez a quina, mas 131 apostadores fizeram a quadra a cada um ganhou R$ 7.560,82.

Outros 10.912 acertaram o terno e levaram para casa R$ 136,49 cada.

Clique e veja os números do sorteio anterior.