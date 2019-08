Projeto de ONG ajuda pessoas com síndrome de Down a ingressarem no mercado de trabalho

Conseguir emprego é um dos maiores sonhos e desafios do brasileiro, mas, além de esbarrarem nos requisitos profissionais, como curso de idiomas e experiência anterior, ter algum tipo de deficiência física acaba se tornando outro desafio.

Com o objetivo de ajudar pessoas com síndrome de Down a ingressarem no mercado de trabalho, a ONG Nosso Olhar criou o projeto Bike Art, que oferece uma oportunidade de emprego em shoppings.

“O projeto busca a inclusão de pessoas com síndrome de Down por meio de um olhar artístico”, afirma Thaissa Alvarenga, fundadora da ONG.

Como funciona

A ONG oferece bicicletas para artistas plásticos customizarem. Elas servirão de mostruário para os chocolates que serão vendidos nos shoppings de São Paulo.

Segundo Thaissa Alvarenga, “além da inserção no mercado de trabalho, os jovens são incubados pelos artistas para que façam suas próprias obras de arte”, diz.

Esses jovens recebem uma tela em branco, onde podem realizar uma pintura que, posteriormente, será leiloada no site da ONG.

Todo o valor arrecadado com a venda dos chocolates – doados pela fábrica – é revertido para os vendedores, além do leilão da arte, que fica exposta junto às bicicletas nos shoppings.

O Metro Jornal visitou o estande montado no Shopping Cidade São Paulo (zona oeste), onde trabalha a vendedora Vanessa Ferreira, 32 anos, atendida pela ONG.

“Eu acho muito legal dar oportunidade para essas pessoas. Por meio da arte você consegue fazer as pessoas verem a realidade de outra forma”, diz a bióloga Renata Sallum, 29 anos.

O produtor de eventos Carlos Eduardo de Araujo, 37 anos, apoia o projeto. “É super interessante e muito viável, temos que falar mais sobre. É uma causa nobre.”

Além do Shopping Cidade São Paulo, as bicicletas estão expostas nos shoppings Tietê Plaza Shopping (zona norte) e Grand Plaza, em Santo André, no ABC.

O trabalho

Criada por Thaissa Alvarenga há três dar à luz a um menino com síndrome de Down, a ONG “surgiu para compartilhar experiências, acolher e informar a sociedade”, diz Thaissa.

Além de projetos de integração, a ONG oferece no site nossoolhar.org um espaço para pais compartilharem experiências.