Parque da Aclimação tem problemas de manutenção

O parque da Aclimação (centro) vem enfrentando problemas de manutenção. Ontem, uma reportagem durante o programa “BoraSP” mostrou que o local tem pichação na placa de informações e mato alto pela falta de poda. Além disso, dois dos três playgrounds infantis estão interditados por causa de brinquedos estragados. E, no terceiro parquinho, a areia onde as crianças brincavam foi retirada pela presença de gatos que, além de sujarem as caixas de areia, tem um forte cheiro que incomoda visitantes.

A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente informou que os três playgrounds do parque da Aclimação integram projeto de revitalização que prevê a substituição da areia por um material adequado.

Uma parceria do BoraSP com a rádio BandNews FM pretende mapear os problemas das praças e parques da Grande São Paulo para poder resolver a situação. Para ajudar, é só postar a denúncia para a hashtag #SPPRAGENTE ou #BORASP.