Mega-Sena milionária: prêmio dá para fazer cruzeiro pelo mundo por 48 anos

O apostador que conseguir interromper a série de prêmios acumulados da Mega-Sena nesta quarta-feira (dia 28) vai levar para casa um prêmio milionário. São R$ 42 milhões para o sortudo que acertar as seis dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

É dinheiro suficiente para que o ganhador não tenha mais que se preocupar na vida e realizar seus principais sonhos. Daria, por exemplo, para passar os próximos 48 anos cruzando os marés e visitando os portos mais exóticos do mundo em um luxuoso cruzeiro com tudo pago (comida, bebida, excursão). Um cruzeiro ao redor do mundo em uma cabine exclusiva e luxuosa com varanda custa cerca de R$ 270 mil por pessoa e a viagem ao redor do mundo demora cerca de 115 dias (dependendo do roteiro). Com R$ 42 milhões daria para fazer 155 viagens como essa, o que seria cerca de 48 anos de viagem!

Último concurso da Mega-Sena

No último sábado (24), não houve acertador. Segundo a Caixa Econômica Federal, 66 pessoas acertaram cinco dezenas e levaram R$ 46,5 mil cada. Outras 5.179 pessoas fizeram a quadra e ficaram com R$ 846,90. Clique aqui para ver o resultado do concurso anterior.



Que horas é o sorteio

A dúvida de muitos apostadores é sempre em relação ao horário de divulgação das dezenas sorteadas. A verdade é que a única informação divulgada pela Caixa Econômica Federal é em relação ao horário do início dos sorteios, sempre feitos às 20h em alguma cidade diferente do Brasil, seja em pontos fixos ou pela Caravana da Sorte.

O Metro Jornal acompanha o sorteio ao vivo e divulga um link com as dezenas sorteadas assim que o resultado é confirmado. Acompanhe e atualize esta página para saber o resultado.

Regras da Mega-Sena

A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas do país. Também é possível jogar pelo computador, tablet ou smartphone. Para isso é preciso ter mais de 18 anos e preencher o cadastro na plataforma de Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Na loteria com os maiores prêmios do Brasil, o apostador escolhe de 6 a 15 dezenas entre 60 números. Vence aquele (ou aqueles) que acertarem os seis números sorteados. Prêmios menores são distribuídos aos que acertarem 5 ou 4 números.

Veja os preços das apostas:

R$ 3,50 – seis números

R$ 24,50 – sete números

R$ 98 – oito números

R$ 294 – nove números

R$ 735 – dez números

R$ 1.617 – 11 números

R$ 3.234 – 12 números

R$ 6.006 – 13 números

R$ 10.510,50 – 14 números

R$ 17.517,50 – 15 números

Se não quiser escolher, a Caixa oferece a opção "Surpresinha", com números aleatórios. Com a "Teimosinha", é possível concorrer com a mesma aposta em mais de um concurso consecutivo.