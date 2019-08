Mega-Sena desta quarta-feira: confira os números e veja se ficou milionário

O prêmio da Mega-Sena desta quarta-feira (dia 28) deve fazer mais um milionário no país. O apostador que acertar as seis dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal do concurso 2183 vai levar para casa a bolada de R$ 42 milhões.

Os números sorteados para a Mega-Sena nesta quarta-feira são:

13, 26, 30, 34, 43, 51

No sorteio de sábado mais uma vez não houve ganhadores do prêmio principal, mas 66 apostadores bateram na trave e fizeram a quina, ganhando R$ 46.519,40 cada um.

Outros 5.179 apostadores fizeram a quadra e cada um ganhou R$ 846,90.

