Modelo de MacBook Pro é banido em aviões no Brasil por defeito em baterias

A ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) proibiu o transporte de um dos notebooks da Apple em aviões no Brasil depois que a empresa de tecnologia fez recall do modelo por defeitos na bateria. O MacBook Pro de 15 polegadas, fabricado entre setembro de 2015 e fevereiro de 2017, sofre restrições por que os defeitos de fabricação podem causar explosões e incêndios. As medidas valem para todos os voos em território nacional e “têm por objetivo garantir a segurança das operações aéreas".

O computador portátil foi banido também nos Estados Unidos e na Europa no início deste mês, como frisou a ANAC "as medidas estão em consonância com as práticas tomadas recentemente pelas autoridades de aviação civil americana, Federal Administration Aviation (FAA), e europeia, European Union Aviation Safety Agency (EASA).”

Apenas podem transportar o modelo os passageiros que comprovarem que seus computadores tiveram suas baterias substituídas. Até lá, os MacBook Pro que se enquadrarem no recall serão proibidos em bagagens de mão e de despacho.

A ANAC orienta que passageiros que têm o computador consultem a necessidade da troca de bateria antes da viagem. As informações podem ser verificadas no site da Apple. A Agência também afirma que os passageiros que embarcarem com o computador de maneira indevida serão instruídos a mantê-lo desligado a todo momento.

Leia na íntegra o comunicado da ANAC:

"Devido a problemas detectados em um lote de baterias de lítio de MacBook Pro de 15 polegadas, fabricados entre setembro de 2015 e fevereiro de 2017 pela Apple, a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) recomenda aos passageiros proprietários de equipamentos desta marca que, antes de viajar com o aparelho, verifiquem se o eletrônico é um dos dispositivos afetados pela falha na bateria. A consulta pode ser realizada na página da fabricante: https://support.apple.com/15-inch-macbook-pro-battery-recall.