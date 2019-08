Estação Luz e MASP terão testes de pressão e glicemia gratuitos nesta quinta

Nesta quinta-feira (29), a campanha "Dia D da Diálise" chega a São Paulo para conscientizar a população sobre a saúde dos rins. Levando exames gratuitos, a iniciativa estará presente na Estação Luz do metrô e no vão do Museu de Arte de São Paulo (MASP), na Av. Paulista.

No Brasil, 122 mil indivíduos possuem Insuficiência Renal Crônica e dependem de tratamento intensivo para manter uma vida próxima do normal. Esta doença têm crescido junto com o envelhecimento da população e o aumento dos índices de diabetes e hipertensão. A chamada diálise, que está presente no nome da campanha, consiste em um tratamento continuo para suprir algumas das funções dos rins, como filtrar impurezas do organismo.

O "Dia D da Diálise" é promovido por diversas clínicas em parceria com a Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplante (ABCDT). Na quinta-feira, os profissionais estarão presentes para garantir à população aferição de pressão arterial, medição da glicemia, distribuição de folders educativos e conversas com nefrologistas e enfermeiros – tudo de graça.

Para mais informações, visite o site www.vidasimportam.com.br.

SERVIÇO

Dia D da Diálise – edição SP

Data: 29/08/2019

Local: