Eu Vô: App tem viagens para idosos e deficientes

São Paulo agora possui com um serviço de transporte por aplicativo voltado a idosos e pessoas com mobilidade reduzida, pois a SMT (Secretaria de Mobilidade e Transporte) aprovou ontem o credenciamento da Eu Vô, aplicativo que oferece o serviço especializado.

Os motoristas que se cadastrarem para realizar as viagens recebem um treinamento de como acompanhar os passageiros, tanto dentro quanto fora do veículo. “O serviço é de porta a porta, ele [motorista] auxilia desde a casa até a porta do local”, disse a co-fundadora da Eu Vô, Victória Abdelnur Barboza, 27 anos. Ela explica que há a possibilidade de o motorista acompanhar o viajante durante os compromissos para os quais estiver indo, como consultas, mercados e outras atividades externas.

Para usar o Eu Vô, é preciso agendar uma corrida, o que pode ser feito pelo aplicativo, telefone, whatsapp ou site. O app já está disponível para Android e IOS. Os telefones de contato também podem ser encontrados no site

https://www.euvo.com.br/.

As viagens já podem ser agendadas para usuários de bengala, andador, muletas, cegos com ou sem cão guia e cadeirantes que não necessitam da plataforma de acesso, problemas auditivos e qualquer pessoa acima de 60 anos.

É necessário cadastrar um cartão de crédito, mas também é possível colocar saldo via boleto bancário. Os créditos não possuem data de validade. Os preços são calculados pelo app ou pelo site. Segundo Victória, os preços de corridas se equiparam aos serviços de aplicativos e ao táxi comum. “Se for acompanhado, depende do tempo e da distância”, disse.