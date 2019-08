Entidades recorrem no caso do vale-transporte

Em mais um capítulo da disputa judicial do vale-transporte na cidade, o Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo recorreram contra a decisão do STJ (Superior Tribunal de Justiça) que fez vigorar de novo a tarifa de R$ 4,57 para o vale-transporte, com direito a embarques em dois ônibus em três horas, desde a semana passada.

As regras passaram a valer em março. Em junho, Idec e Defensoria haviam conseguido liminar que reduzia o valor pago pelos empregadores para R$ 4,30, igual ao da tarifa normal, e aumentava para quatro os embarques que poderiam ser feitos com uma passagem, em três horas.

Prefeitura

Em nota, a prefeitura disse ontem que não cabe ao município arcar com custos que, por lei, são de responsabilidade do empregador, o que resulta em menos dinheiro ao poder público. “Pela legislação trabalhista, o trabalhador só pode ter descontado de seu salário até 6% para custeio do valor da despesa com transporte, o restante o empregador paga”, escreveu.