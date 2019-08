Bolsonaro apaga comentário em que ri da mulher de Macron

O presidente Jair Bolsonaro apagou o comentário feito em uma rede social no qual endossou o comentário de um internauta que tirava sarro da primeira-dama da França, Brigitte Macron. A informação foi revelada na noite desta terça-feira (27) pelo "site Poder 360".

No último sábado (24), um usuário do Facebook postou a foto de Bolsonaro com a primeira-dama Michelle, de 37 anos. Na imagem, foi feita uma montagem com Macron e Brigitte, que tem 66 anos de idade. A postagem diz: "entende agora por que Macron persegue Bolsonaro?".

O próprio presidente reagiu comentando "Não humilha, cara kkkkkk", ao internauta. A resposta, porém, viralizou e foi repercutida na imprensa francesa, que fez duras críticas contra Bolsonaro e sua atitude sexista. Apesar de excluir a resposta, o presidente brasileiro manteve o comentário do seguidor. Ontem (27), Bolsonaro chegou a afirmar que não ofendeu a primeira-dama francesa. Macron, por sua vez, classificou "os ataques" como "desrespeitosos".

"É uma coisa triste para o Brasil. As mulheres brasileiras devem estar tristes, tenho certeza que sentem vergonha", afirmou. Os dois líderes têm trocado farpas desde a semana passada, quando Macron criticou as queimadas na Amazônia.