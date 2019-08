Ernesto Araújo aceita doação de R$ 50 milhões do Reino Unido para a Amazônia

O governo brasileiro aceitou nesta terça-feira (27) a doação de 10 milhões de libras, o equivalente a cerca de R$50 milhões, oferecida pelo Reino Unido para ajudar no combate contra as queimadas na Amazônia. A oferta foi formalizada durante conversa telefônica entre o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, e o secretário britânico para assuntos externos, Dominic Raab.

Na última segunda-feira (26), o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, já havia sinalizado a ajuda depois da reunião dos líderes do G7. O emprego do recurso, no entanto, ainda não foi decidido pelas autoridades brasileiras. A quantia foi aceitada pelo governo de Jair Bolsonaro em meio a uma polêmica entre o brasileiro e o presidente da França, Emmanuel Macron, iniciada após o francês criticas as queimadas na Amazônia e sugerir levar o tema ao G7 para buscar soluções no fórum internacional.

O grupo dos países mais poderosos do mundo ofereceu uma ajuda de US$20 milhões para ajudar na preservação da floresta. A quantia foi anunciada por Macron e rejeitada por Bolsonaro, que condicionou uma mudança de ideia a um pedido de desculpas por parte do líder da França.