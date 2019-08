Feira gratuita oferece mais de 500 vagas de emprego nesta quinta-feira

A Faculdade Anhanguera será espaço de esperança para alguns dos mais de 12 milhões de brasileiros em situação de desemprego. Nesta quinta-feira (29), ocorre a Feira de Empregabilidade – evento gratuito e aberto à comunidade, no bairro Santana.

A feira pretende "ampliar as possibilidades de quem está à procura da tão sonhada vaga no mercado de trabalho", oferecendo mais de 500 vagas de emprego, além da oportunidade de ampliar sua rede de contatos nas mais diversas áreas.

Júlio Cesar Quini Vilcher, diretor da Anhanguera unidade Santana, comenta que a proposta é "apoiar no desafio de inserir essa fatia da sociedade de volta no mercado de trabalho". Além das vagas de emprego, outra forma de atingir este objetivo será por meio de cursos livres gratuitos – iniciativa reforçada com o lançamento de novas modalidades ainda neste mês.

Além de Santana, também recebe a feira a unidade Vila Mariana, também de forma gratuita, em 2 de setembro.

SERVIÇO

Feira de Empregabilidade Anhanguera

Data: 29 de agosto (Santana) e 02 de setembro (Vila Mariana)

Horário: 09h às 20h

Local: Faculdade Anhanguera

Unidade Santana: Av. Braz Leme, nº 3.029 – Santana – SP

Unidade Vila Mariana: Rua Afonso Celso 235 – Vila Mariana – SP

Evento gratuito