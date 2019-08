Campanha de Vacinação contra Sarampo termina neste sábado

A Campanha de Vacinação contra o Sarampo, conduzida pela Secretaria Municipal da Saúde, se estenderá apenas até o sábado (31) para crianças de 6 a 11 meses e jovens de 15 a 29 anos de idade.

LEIA MAIS:

Jogar bituca de cigarro no chão pode render multa de R$ 500 em São Paulo

Prevista para terminar no dia 16, a iniciativa foi prorrogada até o fim de agosto por decisão conjunta entre a Prefeitura e o Governo do Estado. A campanha teve início no dia 10 de junho com foco em ampliar a cobertura da vacina e para coibir o crescimento do sarampo na cidade, que chegou a ter 997 casos da doença.

A Secretaria seguirá com as ações de bloqueio quando há notificação de casos suspeitos de sarampo, geralmente feita por profissionais de Saúde. As ações têm objetivo de interromper a transmissão da doença, independentemente da confirmação do diagnóstico. Os bloqueios são desencadeados na residência do paciente com suspeita da doença, bem como em locais frequentados por ele, como escola ou local de trabalho. Neste ano, já foram realizadas mais de 3 mil ações do tipo em toda a cidade.