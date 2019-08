Previsão do Tempo: quarta-feira mantém tempo seco e temperaturas medianas em SP

São Paulo não deve sofrer grandes mudanças no tempo com o chegar desta quarta-feira (28). O quadro de baixa umidade deve se intensificar com a ausência de chuvas, e as temperaturas permanecem na mesma faixa mediana.

Durante todo o dia, predomina o sol e céu aberto, apesar da maior quantidade de nuvens pela manhã e na madrugada.

No decorrer da quarta-feira, os índices de umidade do ar caem para a mínima de 35%. Não há previsão de chuva para o dia.

As temperaturas oscilam entre 13ºC, registrados durante o amanhecer, e as 23ºC à tarde.

A previsão é feita pelo Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), órgão de monitoramento meteorológico da Prefeitura de São Paulo.