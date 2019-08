Polícia suspeita que corpo encontrado seja de garoto desaparecido em Registro

As autoridades policiais acreditam que o corpo de uma criança encontrado na tarde de ontem. às margens do rio Ribeira do Iguape, a 40 km de Registro (188 km da capital), seja de Gabriel Lopes Coutinho, 8 anos.

No último dia 11, Gabriel saiu para brincar de pipa com os amigos a 300 metros de onde morava e, desde então, não foi mais visto.

A suspeita de que seja o menino é devida ao fato de que o corpo encontrado estava com uma corrente ao redor do pescoço igual à que Gabriel usava.

O corpo estava vestido com uma calça azul, um moletom cinza e um shorts laranja por baixo da calça. Segundo a avó de Gabriel, ele também usava um shorts laranja no dia em que desapareceu.

O corpo foi encontrado com os braços amarrados e em avançado estado de decomposição, ficando irreconhecível.

Um teste de DNA será feito para ter certeza da identidade do cadáver.