Gasolina e etanol ficam mais caros em São Paulo

O preço do etanol em São Paulo, principal estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, registrou avanço de 0,72% na semana passada em relação à semana anterior.

A cotação média do combustível variou de R$ 2,624 para R$ 2,643 o litro, segundo levantamento feito pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

Na média dos postos brasileiros pesquisados pela ANP houve alta de 1,14% no preço médio do etanol de

R$ 2,818 para R$ 2,850 na semana passada. Já o litro da gasolina no estado de São Paulo subiu 0,07%, de R$ 4,083 para

R$ 4,086, em média.

Nos postos de 18 estados brasileiros e do Distrito Federal, a redução das cotações médias da gasolina foi de 0,14%.