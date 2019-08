Longe do PSL, Alexandre Frota pede: '#ForaBolsonaro'

O deputado federal por São Paulo, Alexandre Frota, lançou uma campanha de duras críticas ao presidente Jair Bolsonaro após sua expulsão do Partido Social Liberal (PSL). Em seu Twitter, Frota alfineta personagens diversos de seu antigo partido, faz piada com congressistas de esquerda, e elogia o atual presidente do PSDB, João Doria.

A Executiva do PSL decidiu pela expulsão do deputado no dia 13, depois que seus comentários negativos sobre o governo Bolsonaro foram considerados "infidelidade partidária". O ator também se absteve em uma das votações mais importantes para a bancada governista: o segundo turno da reforma da Previdência na Câmara.

Posteriormente, Frota foi introduzido ao Partido da Social-Democracia Brasileira, o PSDB, pelo governador João Doria. A adesão foi registrada em vídeo, no qual ambos aparecem junto ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM). Frota e Maia derramam lágrimas enquanto o ex-PSL afirma dever ao colega sua chegada ao PSDB.

Frota faz um agradecimento especial a Rodrigo Maia, que não consegue segurar as lágrimas. E o momento em que Rodrigo Maia chorou está aqui: 👇🏼 pic.twitter.com/m2pVm5OWXV — Kelly Matos (@kellymatos) August 20, 2019

Agora como membro da nova geração tucana, o ator retoma sua atividade assídua em suas redes sociais com insultos e críticas ao presidente Bolsonaro. Em tuíte desta terça-feira (27), o deputado lança a hashtag: "#ForaBolsonaro".

E eu caí nessa .Lições são para serem aprendidas e vividas .#forabolsonaro Quero longe de mim.Chega basta é hora do couro comer . pic.twitter.com/60itaeIEFs — Alexandre Frota (@alefrota77) August 27, 2019

Outros integrantes do partido do presidente também receberam atenção no Twitter de Frota. Ele ironiza a indicação de Joice Hasselmann à corrida pela Prefeitura de São Paulo, apontando as intrigas que a deputada federal cultivou com colegas do PSL. "Eu vivi para ver o boneco de posto Major Olimpio engolir e aceitar Joice para Prefeitura de SP", debocha. "E a [Carla] Zambelli agora vai se rasgar, será que vai ser contra ou vai votar na Joice?".

Já o ministro da Justiça, Sérgio Moro, conseguiu manter a lealdade de Frota. Em outra publicação, o tucano convida o ex-juiz para juntar-se a ele no PSDB: "Doutor Moro, aqui do meu lado o senhor será respeitado como deve ser", afirma, referenciando uma matéria do site O Antagonista sobre uma possível sondagem de Moro por João Doria.

A atividade de Frota como deputado, no entanto, não para. Ele também têm utilizado sua conta para propagandear suas ações na Câmara dos Deputados – que envolvem reforma de creches, combate à depressão e ao câncer, e oposição ao aumento do Fundo Eleitoral na Lei de Diretrizes Orçamentárias.