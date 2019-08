Enel dá descontos em troca de eletrodoméstico

A distribuidora de energia Enel vai dar descontos de 50% a quem quiser trocar eletrodomésticos antigos por modelos novos e menos poluentes, desde que sejam o mesmo tipo de aparelho.

O interessado deve ir a uma loja Magazine Luiza, escolher o aparelho e solicitar o desconto no programa Luz Solidária. Ele deverá doar 5% do valor do aparelho a uma entidade social e pagar os 45% restantes. É preciso ser cliente residencial com as contas em dia e fornecimento regular de energia.