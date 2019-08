Acompanhe a cotação do dólar, do euro e do bitcoin em tempo real nesta terça, 27 de agosto

O mercado de câmbio teve ontem novo pregão de nervosismo, e o dólar fechou em alta pelo terceiro dia seguido, se mantendo no maior nível desde antes da eleição presidencial do ano passado. A divisa fechou em alta de 0,37%, a R$ 4,1395, maior valor desde 18 de setembro do ano passado (R$ 4,14).

O mercado externo teve peso decisivo para a valorização da moeda norte-americana, mas notícias domésticas também contribuíram para o investidor buscar proteção no dólar. Entre elas, a queda de popularidade do presidente Jair Bolsonaro e a repercussão negativa das queimadas na Amazônia, que pode afugentar investidores.

Na máxima do dia, a moeda norte-americana chegou a R$ 4,16 no meio da tarde, influenciada pelas fortes perdas das ações do BTG Pactual, banco envolvido nas investigações da Operação Lava Jato.

Perto do fechamento, a escalada se reduziu, com o banco tentando tranquilizar os investidores. O dólar já acumula alta de 8,37% no mês.

