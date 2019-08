Escola de música em SP oferece aulas gratuitas até novembro

A U4M Music School abre duas de suas unidades para o público participar, gratuitamente, de até 15 aulas – marcadas para diferentes datas até o dia 10 de novembro.

Não é preciso comparecer a todas as aulas. Inclusive, cada uma delas tratará sobre um assunto específico, com início, meio e fim num período de 60 minutos. Entre os conteúdos trabalhados, estão técnicas de canto, funções harmônicas, técnicas de gravação, equipamentos e performance no palco.

É possível conferir o calendário de aulas e também realizar sua inscrição através do site da U4M, no link: www.u4m.com.br/aulas-bonus-cortesia/.

SERVIÇO

Aulas de música gratuitas na U4M

Datas: até 10/10

Locais: U4M Praça da Árvore (Rua dos Heliotrópios, 250, Praça da Árvore – São Paulo) e U4M Campo Belo (Rua Sebastião Paes, 456, Campo Belo – São Paulo)

Inscrições no link