Amazônia: Brasil vai rejeitar ajuda financeira oferecida pelo G7

O governo brasileiro vai rejeitar a ajuda financeira oferecida pelo G7 – grupo dos sete países mais industrializados do mundo – para combater as queimadas na Amazônia, que foi oficializada na segunda-feira (26) em anúncio do presidente da França, Emmanuel Macron.

Comentada nos bastidores, a rejeição do respaldo foi confirmada na manhã desta terça (27) pela Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República), procurada pelo Metro Jornal.

Os presidentes do Brasil e da França têm travado embate que começou ainda em 2018, reacendeu na semana passada e ganhou novos capítulos ontem. Depois de trocarem declarações pouco amistosas sobre acordos comerciais e para o clima, Bolsonaro e Macron começaram nos últimos dias a discutir sobre a Amazônia e subiram o tom.

No fim de semana, Bolsonaro curtiu e comentou uma postagem que ofendia a primeira-dama francesa, ao sugerir que Macron perseguia o brasileiro porque tinha "inveja" da sua mulher mais nova. Macron respondeu ontem dizendo que os brasileiros merecem um presidente que se comporte "à sua altura".