Pista da ponte do Jaguaré é interditada por dez dias para obras emergenciais

A pista sentido bairro-centro da ponte do Jaguaré (zona oeste) deve ficar 10 dias interditada a partir desta segunda-feira (26).

A CET vai orientar o tráfego na região para manter as condições de trânsito. Durante a manhã, a outra pista terá duas faixas no sentido bairro-centro e uma faixa ligando centro-bairro. No período da tarde os sentidos se invertem, ficando uma faixa para o sentido bairro-centro e duas na orientação centro-bairro. A alternação das faixas se dará de acordo com as condições do trânsito no local.

A interdição da ponte do Jaguaré se deve a obras emergenciais para recuperar as estruturas. No dia 21 de junho, a ponte foi atingida por um incêndio, permanecendo totalmente interditada por quatro dias para o tráfego de veículos. Aos poucos foi sendo reaberta, restando interditada apenas a faixa da esquerda da pista sentido centro-bairro.