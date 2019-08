Jardim Planalto: linha 15-Prata do Metrô ganha nova estação nesta segunda

A estação Jardim Planalto da linha 15-Prata do Metrô, que opera em monotrilho, será inaugurada nesta segunda-feira (26) às 8h30. Localizada na avenida Sapopemba (zona leste), a parada deve atender aproximadamente 12 mil passageiros por dia útil.

Diferentemente de outras estações, a Jardim Planalto não terá um período de operação assistida, com horário reduzido. Segundo o governo do estado, ela já passará a funcionar em horário integral (de domingo à sexta-feira das 4h40 à 0h e aos sábados das 4h40 à 1h do dia seguinte).

Os trabalhos na linha 15-Prata foram iniciados em 2009 e a promessa era de tudo ficar pronto em 2012. As obras da Jardim Planalto, já em fase final, tinham sido suspensas no ano passado e foram retomadas em abril. Com sua abertura, a linha 15-Prata ganha mais 1,1 km e fica com sete estações.

Outras quatro paradas estão atualmente em obras: Sapopemba, Fazenda da Juta, São Mateus e Jardim Colonial. A última começou a ser construída em maio deste ano. No dia em que suas obras foram iniciadas, o governador João Doria (PSDB) disse que as outras três devem ser abertas em dezembro deste ano.