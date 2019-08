Gincana recolhe 17 mil quilos de óleo em São Bernardo

Cento e cinco escolas de São Bernardo arrecadaram 17 mil quilos de óleo de cozinha usado por meio da Campanha Eco Óleo. A gincana foi realizada pela Prefeitura de São Bernardo em parceria com o Instituto Triângulo. As escolas vencedoras foram: EMEB José Cataldi (1º lugar, bairro Demarchi), cujos alunos foram premiados com visita no Parque Ecológico Imigrantes; EMEB Mário de Andrade (2º lugar, Jardim Copacabana), que irão passear na Cidade da Criança; e a EMEB Padre José Maurício (3º lugar, Vila Ferreira), que irão visitar uma das hortas urbanas da cidade. Das 105 escolas participantes, 86 delas são unidades escolares municipais.

“O maior vencedor foi, sem dúvida, o meio ambiente. Com o total de resíduo arrecadado e reciclado estimamos a preservação de 475 mil m³ de água, equivalente ao volume de 190 piscinas olímpicas. Fiquei muito feliz com o resultado da campanha, já que arrecadamos um grande volume de resíduos em um curto período (de 10 de junho a 16 de agosto). Mas o nosso grande desafio é agregar mais escolas porque queremos ser a cidade que mais recicla óleo usado no Brasil”, disse o prefeito Orlando Morando.

Além do resíduo acumulado, foi encaminhado para a reciclagem 558 quilos de garrafas PET, distribuídos 12 mil kits de sabão ecológico, reciclados a partir do próprio óleo arrecadado. “A participação dos alunos é fundamental, pois contamos com um eficiente exército infantil puxando a orelha de suas mães e as incentivando a reciclar o óleo de cozinha”, destacou o chefe do Executivo.

A campanha continua. Qualquer cidadão pode participar da iniciativa ao levar uma garrafa PET de dois litros com o resíduo nos pontos de coleta. Na troca, ganhará duas pedras de sabão feitas com óleo de cozinha usado pelo Instituto Triângulo. Os pontos de coleta estão disponíveis clicando aqui.