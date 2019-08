Desabamento de imóvel no Tatuapé deixa um ferido; vítima é resgatada com helicóptero Águia

O desabamento de um imóvel no Tatuapé, zona leste de São Paulo, causou um bloqueio na via na manhã desta segunda-feira (26). A interdição ocorreu na rua Serra de Bragança, entre as ruas Apucarana e Monte Serrat.

Não houve explosão na hora do desabamento, e apenas uma pessoa ficou ferida.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o helicóptero Águia da PM (Polícia Militar) foi acionado para o resgate da vítima, que foi levada ao pronto socorro do HC (Hospital das Clínicas).

Segundo moradores do bairro, o imóvel residencial passava por obras, e a vítima teria sido um pedreiro. Ele sofreu trauma cranioencefálico, contusão toráxica e trauma de pelve.