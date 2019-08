Bolsonaro é reprovado por 39,5% dos brasileiros, diz pesquisa CNT/MDA

A CNT (Confederação Nacional do Transporte) divulgou nesta segunda-feira (26) uma nova pesquisa de opinião do governo de Jair Bolsonaro. O levantamento, feito em parceria com a MDA Pesquisa, apontou um grande aumento na avaliação negativa da gestão do presidente desde os últimos dados, de fevereiro.

Foram 2.002 entrevistas entre os dias 22 e 25 de agosto, realizadas em 137 municípios em 25 unidades da Federação. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais com 95% de nível de confiança.

Ao serem perguntados sobre a avaliação do governo de Jair Bolsonaro, os entrevistados responderam:

Ótimo: 8%

Bom: 21,4%

Regular: 29,1%

Ruim: 12,9%

Péssimo: 26,6%

Não sabe/não respondeu: 2%

Para comparação, o órgão junta os índices positivos e negativos:

Avaliação positiva (Ótimo + Bom): 29,4%

Avaliação negativa (Ruim + Péssimo): 39,5%

No levantamento anterior, de fevereiro deste ano, as avaliações negativas à gestão do presidente somavam 19%, enquanto as positivas eram de 39%. Já a avaliação “Regular” se manteve na faixa dos 29%.

Desempenho pessoal

Quando perguntados sobre o desempenho pessoal do presidente Jair Bolsonaro à frente do governo, 53,7% afirmaram reprová-lo, enquanto 41% o aprovam. Não sabe/não responderam correspondem a 5,3% das respostas.

Nesta pergunta também se observa uma inversão em relação ao levantamento anterior, de fevereiro, quando 57% aprovavam o desempenho pessoal de Bolsonaro e 28% reprovavam.