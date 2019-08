Ambulantes ilegais são alvo de operação da Prefeitura de São Paulo

Nesta segunda-feira (26), houve uma mobilização para combater o comércio ilegal em São Paulo. A Prefeitura e a Guarda Civil Metropolitana deflagraram uma operação contra vendedores ambulantes ilegais no Largo da Concórdia, centro da cidade.

Cerca de 600 agentes de fiscalização chegaram ao local na manhã de hoje, antes que os comerciantes pudessem montar as barracas, evitando a ocupação do espaço, segundo o site G1. Caso houvesse resistência, as mercadorias poderiam ser apreendidas, mas não houve prisões nem resistência.

Esta é a terceira fase da operação que tem como alvo cerca de 3.000 ambulantes irregulares.

O programa Tô Legal, lançado em julho pela Prefeitura, oferece uma autorização temporária para a atuação dos vendedores por meio de um cadastro.