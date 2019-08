Amazônia Legal: sete estados já pediram ajuda para combater queimadas

Mais três estados da Amazônia Legal pediram ajuda para combater as queimadas na região.

Em despachos publicados em edição extra do DOU (Diário Oficial da União) de domingo (25), o governo federal autorizou o uso das Forças Armadas no Acre, no Mato Grosso e no Amazonas.

Os militares já atuam em Roraima, Rondônia, Tocantins e Pará.

Na última sexta-feira (23), o presidente Jair Bolsonaro autorizou o uso das Forças Armadas para Garantia da Lei e da Ordem e para ações subsidiárias nas áreas de fronteira, nas terras indígenas, em unidades federais de conservação ambiental e em outras áreas da Amazônia Legal.