Exposição na estação AACD-Servidor leva artéria gigante para conscientizar sobre colesterol

Já pensou poder conhecer uma artéria por dentro? Entre esta segunda (26) e terça-feira (27), uma artéria gigante ficará na estação AACD-Servidor, da linha 5-Lilás de metrô, em São Paulo, pronta para receber visitantes curiosos, das 10h às 17h.

A ação promovida pelo Instituto Vidas Raras (www.vidasraras.org.br) por ocasião do Dia Nacional de Combate ao Colesterol, celebrado no dia 8 de agosto, conta com o apoio da Amgen e da ViaMobilidade. Além da visita guiada à artéria, haverá entrega de conteúdo informativo sobre como cuidar do seu colesterol. O objetivo é mostrar na prática quais os malefícios de não controlar os níveis de colesterol ruim e conscientizar a população, estimulando o acompanhamento médico cardiológico regular e a adoção de hábitos de vida saudáveis.

“Apesar do clichê de falar nos cuidados com alimentação e qualidade de vida, o alerta é sempre importante quando o foco é a saúde, por isso uma divulgação do assunto como essa é de grande importância para um alcance maior da informação correta que, como sempre reforçamos, é grande aliada e pode salvar vidas”, afirma a diretora-presidente do Instituto Vidas Raras, Regina Próspero.

A entidade vive essa causa de perto, pois acompanha pacientes com diversas doenças raras, entre elas, a Hipercolesterolemia Familiar (HF), que está relacionada ao colesterol ruim alto. A doença demanda um diagnóstico preciso e o mais precoce possível para que o tratamento seja iniciado o quanto antes a fim de evitar complicações sérias como o infarto do miocárdio e o AVC.