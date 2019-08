Previsão do Tempo: Temperatura deve aumentar em São Paulo na segunda

Aos poucos o calor vai aumentando em São Paulo. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Metereologia), a segunda-feira (26) na capital paulista deve ser parecida com o domingo (25), mas com a temperatura levemente mais alta.

Leia mais:

Após faturar bronze, Isaquias Queiroz garante medalha de ouro em Mundial de Canoagem

G7 concorda em ajudar países afetados pelas queimadas na Amazônia

Depois do frio que cercou a cidade durante toda a semana, a máxima pode chegar a 25ºC, aumentando assim 4ºC. Já a mínima diminui 1ºC e pode chegar a 10ºC.

O sol também deve aparecer, mas timidamente, do mesmo modo que no domingo. O dia deve começar nublado com névoa úmida já na madrugada.

Não há previsão de chuva.