Papa Francisco faz apelo para controle das queimadas na Amazônia

O Papa Francisco afirmou que a Amazônia é vital para o planeta Terra e que são necessárias orações urgentes para que os incêndios sejam rapidamente controlados. O Papa disse ainda, em seu pronunciamento público dominical, que está muito preocupado que os incêndios no Brasil possam ter graves repercussões na saúde ambiental do planeta.

O pontífice disse ao público presente na Praça São Pedro que "estamos todos preocupados" com as chamas. "A Amazônia é o pulmão verde do planeta, é vital para nós", acrescentou. O Papa ainda solicitou que os presentes rezassem para a união dos esforços no combate às queimadas.