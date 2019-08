Museu do Futebol e bibliotecas tem programação especial em SP para o Dia da Igualdade Feminina

Na semana em que se comemora o Dia Internacional da Igualdade Feminina (26 de agosto), o Museu do Futebol, as bibliotecas e as Fábricas de Cultura, instituições da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, oferecem programação especial ao público. Confira:

Futebol feminino

No Museu do Futebol, a exposição temporária “CONTRA-ATAQUE! As Mulheres do Futebol” segue em cartaz até 20 de outubro. A mostra conta a história do futebol feminino desde antes da proibição da prática do esporte pelas mulheres até a atual oitava edição do mundial, em 2019.

Mulheres na história

A Biblioteca de São Paulo realiza sessões da “Hora do Conto” com contações das histórias "Nina, Pagu, Frida", inspirada nas obras de Liz Garbus, Patrícia Galvão, Augusto de Campos e Jonah Winter, com a Cia. Estrela D'Alva de Teatro, no dia 24, às 16h; e “Malala, uma menina muito corajosa”, de Jeanette Winter, apresentada pela equipe da BSP no dia 30, às 15h. Já no dia 28, às 16h, o programa “Brincando e Aprendendo” faz uma “cama de gato” com poemas e imagens de mulheres que fizeram história. No dia 29, às 15h, o público poderá confeccionar scrapbooks com produções de mulheres importantes da literatura.

Na Biblioteca Parque Villa-Lobos, no dia 25, às 16h, o programa “Hora do Conto” repete a contação da história "Nina, Pagu, Frida", inspirada nas obras de Liz Garbus, Patrícia Galvão, Augusto de Campos e Jonah Winter.

Mecânicas

Nas bibliotecas das Fábricas de Cultura Jaçanã e Diadema a “Oficina de elétrica básica para mulheres” está marcada para os dias 27 e 28, respectivamente, a partir das 14h30. Participantes aprenderão a realizar pequenos consertos elétricos e hidráulicos, além de manuseio de ferramentas básicas, conceitos de segurança e proteção na hora de fazer os reparos.

SERVIÇO

Museu do Futebol

Praça Charles Miller, s/nº – São Paulo – SP

Telefone: (11) 3664-3848

Funcionamento: terça a domingo, (fechado às segundas) das 09h00 às 17h00

Horários diferenciados de funcionamento em dias de jogos no Estádio do Pacaembu. Consulte o site museudofutebol.org.br.

Entrada: R$15,00 (inteira), R$7,50 (meia-entrada) – Entrada gratuita às terças

Biblioteca de São Paulo

Av. Cruzeiro do Sul, 2.630 – São Paulo – SP

Estação Carandiru do Metrô – Linha Azul

Tel.: (11) 2089-0800

Funcionamento: de terça a domingo e feriados, das 9h30 às 18h30

Gratuito (https://bsp.org.br/)

Biblioteca Parque Villa-Lobos

Av. Queiroz Filho, 1.205, Alto de Pinheiros – São Paulo – SP

Tel.: (11) 3024-2500

Funcionamento: de terça a domingo e feriados, das 9h30 às 18h30.

Acessibilidade no local

Gratuito (www.bvl.org.br)

Fábrica de Cultura Jaçanã

Entrada 1: Rua Raimundo Eduardo da Silva, 138

Entrada 2: Rua Albuquerque de Almeida, 360 – São Paulo – SP

Telefone: (11) 2249-8010

Fábrica de Cultura Diadema

Rua Vereador Gustavo Sonnewend Netto, 135 – Centro – Diadema – SP

Telefone: (11) 4061-3180

Funcionamento das unidades: de terça a sexta, das 9h às 20h; sábados, domingos e feriados, das 12h às 17h.

www.fabricasdecultura.org.br