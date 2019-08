Trump anuncia tarifa bilionária contra a China

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira (23) que vai impor uma tarifa adicional de 5% sobre os produtos chineses. A decisão é uma resposta para o que o republicano chamou de medida "politicamente motivada" do país liderado por Xi Jinping.

O novo capítulo da guerra comercial entre os dois países acontece depois que a China impôs taxas sobre US$75 bilhões em produtos americanos. Segundo Trump, a nova taxa sofrerá um aumento de 25% para 30% sobre US$250 bilhões em produtos importados do território chinês. A medida entrará em vigor a partir de 1º de outubro. "Infelizmente, administrações passadas deixaram a China ir muito além do comércio justo e equilibrado, tanto que ela se tornou um fardo para o contribuinte americano", disse Trump no Twitter.

"Como presidente, não posso mais permitir que isso aconteça. A China não deveria ter colocado novas tarifas sobre 75 bilhões de dólares de produtos americanos (com motivação política!)", acrescentou.

O republicano ainda aumentou as tarifas extras de 10% sobre US$300 bilhões em bens chineses, que passará a 15%.