Previsão do Tempo: SP terá dia nublado com temperatura em elevação neste domingo

O domingo do paulistano será bastante parecido com o sábado. Sem chuva, a temperatura terá pequena elevação, com máxima prevista de 22º C, segundo a Climatempo.

O dia amanhece nublado e permanece com muitas nuvens durante quase todo o dia, com breves períodos de sol.

A temperatura mínima prevista é de 12º C.