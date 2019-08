Mais de 40 mil militares irão atuar na Amazônia para conter queimadas

Mais de 40 mil militares das Forças Armadas devem atuar na região Amazônica para ajudar no combate às queimadas.

Segundo o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, a permanência deve se estender até o dia 24 de setembro. Além disso, o militar ressaltou que algumas tropas já estão em ação.

Na manhã deste sábado, 24, integrantes do governo participaram de uma reunião para definir os próximos passos no combate aos incêndios.

Pelo lado do Ministério do Meio Ambiente, a pasta afirma que está prestando todo apoio às ações do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama).