Plataforma oferece curso online gratuito para formar professores

A Khan Academy lançou, no dia 12, um novo curso gratuito online. A plataforma que já faz sucesso entre professores e estudantes, sendo inclusive utilizado em escolas públicas e particulares no Brasil, aposta numa nova campanha de capacitação de educadores.

O curso tem 2 horas de duração e ao final, o usuário recebe um certificado de conclusão, emitido pela própria Khan Academy. O gerente de programas da organização no Brasil, Cainã Perri, reforça que o curso estará disponível para todas as pessoas interessadas, mesmo que não sejam professores: “Além de capacitar sobre o uso da plataforma em sala de aula, queremos contar um pouco sobre nossa missão e ponto de vista pedagógico”.

Com o objetivo de colaborar para uma educação de mais qualidade, a abordagem dos conteúdos será orientada para ferramentas e recursos que trazem diferentes formas de implementação nas salas de aula. Ainda segundo Cainã, ampliar o alcance da plataforma através desses cursos é o movimento que a Khan anseia fazer no país, para além do trabalho que já realiza por meio de parcerias com Secretarias de Educação municipais.

O curso também conta a participação de professores e embaixadores da Khan, com o intuito de compartilhar boas ações executadas por eles na plataforma. Os interessados devem acessar http://pt.khanacademy.org e buscar “Khan Academy para Educadores” no menu de cursos.