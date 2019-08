VÍDEO: expedição mostra Titanic 'desaparecendo' no fundo do mar

Pela primeira vez em 14 anos, exploradores mergulharam nas águas do Oceano Atlântico e capturaram imagens dos escombros do RMS Titanic – navio que afundou ao se chocar com um iceberg no dia 14 de abril de 1912.

O resultado foi a gravação de maior resolução já feita do Titanic, completamente em 4k.

A expedição conseguiu mostrar como o navio vem se deteriorando no fundo do mar. Ao todo, foram cinco mergulhos até os destroços da embarcação, que está a cerca 650 quilômetros da costa de Newfoundland, no Canadá – enterrado a quase 4 mil metros de profundidade.

Um dos exploradores disse que ficou impressionado com o tamanho do navio. As informações capturadas vão ser usadas para projetar modelos 3D da embarcação e ajudar cientistas a prever como ela vai se dissolver, desaparecendo ao longo do tempo.

Também será possível, no futuro, desenvolver um modelo do navio utilizando tecnologia de realidade virtual e realidade aumentada.

O Titanic partiu de Southampton, na Inglaterra para Nova Iorque, nos Estados Unidos em 12 de abril de 1912. Era considerado o navio mais seguro da época.

Confira o vídeo, disponibilizado pela Atlantic Productions e republicado pela EYOS Expeditions, a seguir: